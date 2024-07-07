تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على أقسام كلية البنات جامعة عين شمس وشروط الالتحاق بها

ترجع النواة الأولى لكلية البنات جامعة عين شمس إلى سنة 1934م، حين كانت معهد التربية العالى للمعلمات، الذى تم ضمه فى عام 1950م إلى جامعة إبراهيم باشا الكبير "جامعة عين شمس حالياً " ، وفى عام 1956م تغير اسمها إلى كلية البنات، ونظراً إلى تعدد التخصصات بالكلية تغير اسمها إلى كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بقرار جمهوري رقم 303 لسنة 1985 وهى صرح علمى تنفرد به جامعة عين شمس

ومن أقسامها :

قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.

قسم اللغة العربية وآدابها.

قسم النفس.

قسم الاجتماعية والعلوم السياسية.

قسم علوم التربية.

قسم الفلسفة.

قسم العلوم الزراعية والتطبيقية.

قسم الترجمة.

قسم العلوم الطبية والصحية.

شروط الالتحاق :

-من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم، أن يكون قد حصل على شهادة الثانوية العامة علمي أو أدبي.

-يجب الحصول على الحد الأدنى من الدرجات التي قام مكتب التنسيق بتحديدها.

-يمكن للطالبات أن تلتحق بكلية البنات إذا كانت قد حصلت على الدبلوم البريطاني أو الأمريكي حسب القسم التي ترغب في التقدم إليه.