حبس 3 متهمين بالتعدي علي شاب بالمرج

قررت نيابة المرج حبس 3 بلطجية 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة التعدي على شاب في منطقة محمد نجيب بسلاح أبيض، بسبب خلافات خلافات قديمة بينهما، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة المرج، في إلقاء القبض على الـ3 بلطجية المتهمين بالتعدي على شاب في منطقة محمد نجيب بسلاح أبيض، بسبب خلافات خلافات قديمة بينهما.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب يُدعى "أحمد محمد محمود عطا"، مُصاب بجروح وكدمات إثر قيام شخص برفقة آخرين، بدهسه بمركبة توك والتعدي عليه بسلاح أبيض.

وخلال دقائق انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ، وبسؤال أسرة المصاب أفادوا بقيام شخص له معلومات جنائية يدعى "أحمد عبد العال" وشهرته "أحمد عبده"، بالتعدي على المصاب بالضرب بسبب خلافات سابقة بينهما، قام خلالها المتهم بالتعدي على أسرة المجني عليه بالضرب وإطلاق أعيرة نارية وسط الشارع، وترويع الأسرة ووالدة المجني عليه بكلاب شرسة.