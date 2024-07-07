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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء الياباني: نأمل أن تلعب إيران دورا بناء في تحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو
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أعرب رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، عن أمله في أن تلعب إيران دورا بناء في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتعزيز الوفاق مع الدول الأخرى. 

جاء ذلك - حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الأحد/ - في تهنئة رئيس الوزراء الياباني لمسعود بيزيشكيان، بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران، معربا عن أمله في التعاون عن كثب معه.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت - أمس - فوز المرشح الرئاسي مسعود بيزيشكيان، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت أمس الأول الجمعة متغلبا على منافسه سعيد جليلي.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي، أن بيزيشكيان حصل على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات.. فيما حصل جليلي على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا، وذلك بعد فرز 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

ودعت إيران إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 28 يونيو الماضي لاختيار خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه إلى جانب سبعة أشخاص آخرين في 19 مايو الماضي إثر تحطم مروحيته في شمال غربي البلاد.

بيزيشكيان اليابان إيران