عمرو الفقي: سعداء بنهضة السعودية في مجال الترفيه والإنتاج السينمائي

عبر عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تقديره للتعاون المشترك المصري السعودي على المستوى الفني.

وكتب عمرو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بكل تقدير تابعت ما قاله العزيز المستشار تركي الشيخ عن ما قدمته وتقدمه مصر لأكثر من مئة عام من أعمال سينمائية ومسرحية للعالم من خلال مخرجين وممثلين ومنتجين وكتاب آثروا في عقول وقلوب مئات الملايين في مصر والعالم العربي".

وتابع الفقي: "ومن هنا أوكد أن عمق العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية فتح الباب أمام تعاون مشترك ضخم وبناء مع الهيئة العامة للترفية بقيادة تركي الشيخ من خلال صندوق بج تايم…فهذا تعاون من شأنه التكامل من أجل تطوير وإنتاج مشترك لمحتوى يغذي خريطة السينما والمسرح والداما العربية ويتجاوز حدود المنطقة ليصل للعالم بالمحتوى العربي من خلال منصات الترفيه المختلفة".

واختتم عمرو الفقي حديثه وقال: "ونحن في مصر سعداء بالنهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات وخاصة مجال الترفيه والإنتاج السينمائي والدرامي والمسرحي مما سينعكس إيجابيا في المستقبل على انتعاش صناعة الترفيه التي تعتبر مغذي أساسي للعديد من الصناعات ومصدر عمل لملايين العمال والفنيين والمبدعين".

يذكر أن المستشار تركي آل شيخ أعلن مؤخرا عن التحضير لعدد كبير من الأعمال الفنية المصرية السعودية، منها فيلم "الست" الذي بدأ التصوير منذ أيام قليلة وتجسد خلاله النجمة منى زكي شخصية كوكب الشرق أم كلثوم.