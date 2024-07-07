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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل متوازن للإسماعيلي أمام الزمالك في لقاء الليلة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي،  بقيادة إيهاب جلال، على التشكيل الذي يخوض به لقاء الزمالك، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يدخل الدراويش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع:  عبدالكريم مصطفي –  محمد نصر – محمد دسوقي– محمد عمار .

خط  الوسط:  عماد حمدي – عمر الساعي – محمد بيومي – عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: نادر فرج – إيريك تراوري .
 

 يدخل الدراويش لقاء الليلة في المركز الـ 13 بجدول ترتيب المسابقة برصيد  برصيد 31 نقطة.
ويحتل الزمالك المركز التاسع  برصيد 38 نقطة.

الإسماعيلي إيهاب جلال الزمالك