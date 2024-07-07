الشهيد أحمد منسي.. قائد من طراز فريد سيخلد التاريخ ذكراه

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا عن الشهيد أحمد منسي، في الذكرى السابعة للهجوم الإرهابي على كمين البرث، الذي ووقع في 7 يوليو 2017، وتصدى له أبطال القوات المسلحة المصرية الباسلة.

"منسي بقى اسمه الأسطورة"، تتصدر هذه الكلمات أغنية الفرقة 103 صاعقة التي تسرد بطولات رجالها لتطهير أرض سيناء من الإرهابيين.

العقيد الشهيد أحمد صابر منسي أحد أبرز أبطال الصاعقة المصرية الذين أذاقوا التكفيريين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حتى أستشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح الفلسطينية، في مثل هذا اليوم، في السابع من يوليو عام 2017 في أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

ولد الشهيد أحمد منسي في 4 أكتوبر عام 1978 بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية، وعمل كضابط بوحدات الصاعقة وخدم لفترة طويلة في الوحدة 999 قتال، والتحق بأول دورة للقوات الخاصة الاستكشافية المعروفة باسم "SEAL"عام 2001، وفي عام 2013 حصل على ماجستير العلوم العسكرية دورة أركان حرب وتولى الشهيد قيادة الكتيبة "103" صاعقة خلفًا للشهيد العقيد رامي حسنين الذي استشهد في أكتوبر 2016.

ولتكريم اسمه، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي الكوبري العائم الذي يربط بين قناة السويس القديمة والجديدة ببعضهما البعض، ويقع بمنطقة نمرة 6 في مدينة الإسماعيلية، وأطلقت عليه هيئة قناة السويس اسم الشهيد أحمد منسي، وأطلق اسمه على عدد من المدارس بمحافظة الشرقية.