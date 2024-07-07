القوات الروسية تدمر منصتي إطلاق صواريخ "باتريوت" أوكرانيتين في مقاطعة أوديسا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن طاقم منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر" وجّه ضربة لموقع بطارية صواريخ الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" التابع للقوات الأوكرانية في بلدة يوجنوي في مقاطعة أوديسا.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم /الأحد/ - أنه نتيجة للضربة، دُمرت منصتا إطلاق صواريخ باتريوت ومحطة رادار من طراز جيراف.

وبدأت العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير 2022، ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.