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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

خفر السواحل الأمريكي يحذر من إغلاق محتمل لموانئ تكساس بسبب العاصفة "بيريل"

العاصفة المدارية
العاصفة المدارية "بيريل"
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حذر خفر السواحل في الولايات المتحدة، اليوم /الأحد/ من إغلاق محتمل لموانئ تكساس، والبدء في الحد من حركة السفن، بسبب العاصفة المدارية "بيريل ".

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أنه من المتوقع أن تكتسب العاصفة المدارية "بيريل" القوة مجددًا، وتتحول إلى إعصار مرة أخرى قبل الوصول إلى اليابسة خلال الساعات المقبلة عند "بورت لافاكا"، مشيرة إلى أنه من شأن إغلاق الموانئ أن يوقف مؤقتًا شحنات النفط الخام للمصافي وشحنات الوقود التي تنتجها كذلك.

ويعتبر إعصار "بيريل" أول إعصار هذا الموسم في المحيط الأطلسي عام 2024، كما أنه أول إعصار من الفئة الخامسة قبل وصوله المكسيك يجتاج جاميكا وجرينادا وجزر جرينادين، ويتسبب في هطول أمطار غزيرة شمال فنزويلا، ويودي بحياة ما لا يقل عن 11 شخصا، إلى جانب إحداث دمار واسع في المباني والأشجار وقطع الكهرباء.

الولايات المتحدة تكساس بيريل