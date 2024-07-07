سلامة الغذاء: استيفاء 7 منشآت تخزينية لاشتراطات الاعتماد الأسبوع الماضي

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي الـ 24 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 29 يونيو – 5 يوليو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة

فيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية

حيث نفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 19 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحر الأحمر، سوهاج، الدقهلية والبحيرة) ، وتم استيفاء 7 منشآت تخزينية لاشتراطات الاعتماد.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 16 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ( البحيرة، الغربية، الشرقية، بني سويف، الاسكندرية، القليوبية، الفيوم، الجيزة، المنيا وكفر الشيخ) .

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 62 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات (أسوان، الاسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، الاسماعيلية، مرسى مطروح والأقصر،) وتم تسجيل 2 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 17 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات ( القاهرة، الغربية، الجيزة، قنا والاسكندرية) ، وتم تسجيل 4 وحدات بالهيئة خلال الأسبوع الماضي.



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 415 طلب تظلم وارد من المواني المختلفة.



وأجرت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 59 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، و أصدرت الإدارة 23 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.



كما قامت إدارة المجازر بشن حملة على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظة الجيزة وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.