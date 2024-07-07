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الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

ازالات
ازالات
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انطلقت اليوم الموجة 23 من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا ، والتي من المقرر تنفيذها على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 7حتى 26 يوليو القادم، تليها المرحلة الثانية من 3 حتى 23 أغسطس، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024، وذلك لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، وإزالة التعديات المخالفة بشكل فورى تحقيقا للصالح العام.

تأتي هذه الموجة في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل الموجة بكفاءة وفاعلية.
وتم  وضع خطة متكاملة بجميع مدن المنيا  لرصد ومتابعة حالات البناء المخالف والتعامل معها فى المهد ، وإزالة التعديات واسترداد حقوق الدولة، وتحديث قاعدة البيانات وإعداد حصر للحالات بالتنسيق مع جهات الولاية ، مؤكدًا على ان  المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على موارد الدولة وأملاكها.


 

إزالة التعديات على الاراضي الزراعية الموجة 23 لازالة التعديات املاك الدولة بالمنيا توجيهات القيادة السياسية خطة متكاملة