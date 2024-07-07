ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات إلى 37 مليار دولار في النصف الأول من 2024

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، اليوم /الأحد/، ارتفاع صادرات السيارات بمقدار 3.8% على أساس سنوي إلى 37 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، بفضل زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أن هذا الرقم يعد أعلى مستوى لها على الإطلاق للنصف الأول من أي عام، بعد أن سجلت صادرات السيارات رقما قياسيا قدره 35.65 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 25.23 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2014.

وأضافت أن صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بمقدار 29.8% على أساس سنوي إلى 18.45 مليار دولار، لتمثل 49.9% من إجمالي صادرات السيارات في هذه الفترة، مرتفعة بمقدار 8.5 نقاط مئوية من 41.4% في العام الماضي.

وفي المقابل.. انخفضت صادرات السيارات إلى الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية بنسب 30% و18.7% و8.3% إلى 3.94 مليارات دولار و2.29 مليار دولار و1.21 مليار دولار على التوالي.

وفي نفس الوقت، زادت صادرات السيارات الهجينة وسيارات محركات الاحتراق الداخلي بنسبتي 19.5% و7.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يونيو، بينما انخفضت صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 17.5% خلال نفس الفترة.

في السياق.. شهدت شركة "هيونداي موتور"، الشركة الكورية الجنوبية الرائدة في صناعة السيارات، مبيعات قياسية في الهند في النصف الأول من هذا العام، حيث تقدمت الشركة بطلب اكتتاب عام أولي لوحدتها في الهند.

ووفقا للبيانات الصادرة عن اتحاد جمعيات تجار السيارات في الهند، باعت "هيونداي" 272.207 وحدة في الهند في الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بـ 266.760 وحدة تم بيعها في نفس الفترة من عام 2023.

وتمثل هذه الحصيلة أكبر مبيعات في النصف الأول من أي عام لشركة "هيونداي موتور" في الهند.

وفيما يتعلق بالمطارات.. احتل مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية المرتبة الثالثة في تصنيف سكاي تراكس.

وذكرت صناعة الطيران بكوريا الجنوبية، أن مطار إنتشون الدولي جاء في المركز الثالث بعد مطار حمد الدولي في الدوحة، ومطار شانغي في سنغافورة؛ في قائمة أفضل 100 مطار لهذا العام التي أعلنتها شركة سكاي تراكس البريطانية مؤخرا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج مطار إنتشون الدولي في المراكز الثلاثة الأوائل، بعد أن جاء في المركز الثالث في عام 2019، وقد احتل المرتبة الرابعة في عامي 2020 و2021 والمرتبة الخامسة في عام 2022 والمرتبة الرابعة في عام 2023.