ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية إلى 9550 فلسطينيا

اعلنت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية بينهم أسرى سابقون، وذلك وفقا لنبأ بـ"القاهرة الإخبارية".

كما أفادت هيئة شؤون الأسرى، بإرتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 9550 معتقلا.

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 275 على التوالي، مُسجلًا فيها أبشع الجرائم والمذابح التي يُمكن أن تُسجل في تاريخ الحروب الفلسطينية، ومخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين الذين فُقدت أخبارهم في مقابر المجهولين وتحت الأنقاض وفي معتقلات الاحتلال السرية.

وفي أخر التطورات الميدانية، كثف جيش الاحتلال صباح اليوم الأحد قصف مناطق وسط قطاع غزة بعد مجزرة ارتكبها في مدرسة إيواء بمخيم النصيرات راح ضحيتها 16 شهيدًا وأكثر من 50 جريحًا.

وفي مجزرة جديدة، أعلنت فرق الدفاع المدني انتشال جثامين 3 شهداء مكبلي الأيدي أطلق جيش الاحتلال النار عليهم بعد الإفراج عنهم شرقي رفح.

كذلك أعلن الدفاع المدني استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين بقصف طائرة إسرائيلية لمنزل شمالي مدينة غزة.