بسبب ماس كهربائي.. حريق هائل يلتهم معرضي ملابس بالمنصورة

شهدت منطقة حى الجامعة أمام بوابة توشكى بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية صباح اليوم الأحد نشوب حريق هائل بمعرضى ملابس مما أدى إلى اشتعال المعرضين بالكامل بالإضافة إلى سيارة أمامهم فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده المبانى المجاورة فيما لم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح أو إصابات .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من الأهالى فى منطقة حى الجامعة بالمنصورة بنشوب حريق هائل فى معرضى ملابس أمام بوابة توشكى بالمنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف إلى مكان البلاغ حيث تبين من الفحص أن الحريق شب فى معرضى ملابس أمام بوابة توشكى .

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمبانى المجاورة حيث التهمت النيران المعرضين بالكامل وسيارة كانت متواجدة أمام المعرض .

ولم يسفر الحريق عن أى اى إصابات أو خسائر فى الأرواح حيث أكد شهود العيان أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى فى التكييفات المتواجدة فى المعرض من الخارج مما أدى إلى اشتعال النيران بالمعرضين وسيارة كانت متواجدة أمامهم .

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بإنتداب الادلة الجنائية لبيان سبب الحريق .