تفاصيل سرقة فيلا وزير سابق بالشيخ زايد

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة لكشف ملابسات واقعة سرقة فيلا وزير سابق بمدينة الشيخ زايد.

سرقة فيلا وزير سابق

وكشفت المعاينة الأولية أنه ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية من “ ع.ف” وزير سابق، وأوضح في بلاغه إنه لا يتواجد فى الفيلا ويحضر إليها من حين لآخر، موضحًا أنه اكتشف واقعة السرقة عندما حضر وتبيم سرقة جهاز «DVR» الخاص بكاميرات المراقبة بالإضافة إلى سرقة شاشة 18 بوصة.

ومن جانبها قامت قوة أمنية بإجراء المعاينة للفيلا تعرضت للسرقة بمدينة الشيخ زايد، وتم العثور على آثار بعثرة بمحتويات الفيلا، واستيلاء اللصوص على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى شاشة.

ويقوم رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالفيلا، لكشف هوية المتهمين، وجرى حرير محضر بواقعة السرقة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.