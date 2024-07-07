مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق طنطا القاهرة الزراعي

لقي شاب في العقد الرابع من العمر مصرعه نتيجة اصطدام سيارة مسرعة به بطريق طنطا - القاهرة الزراعي بالقرب من قرية ميت حبيش البحرية وتم نقل الجثمان الي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنشاوي العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغ من الاهالي بمصرع شاب دهسته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق طنطا - القاهرة الزراعي بالقرب من قرية ميت حبيش البحرية

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية تحت إشراف العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إسعاف الى مكان البلاغ وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب يدعي حسن علي حسن ويبلغ من العمر 31 عاما ومقيم بمنطقة الجلاء بحي ثان طنطا بعد أن صدمتة سيارة مسرعة حال عبوة طريق طنطا - القاهرة الزراعي

تم نقل الجثمان الي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي المنشاوي العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من اجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذوية للدفن وتمكنت أجهزة البحث الجنائي من ضبط السائق والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث

حرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.