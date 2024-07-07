4050 رسالة غذائية مصدرة والموالح والبصل في المقدمة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 24 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 29 يونيو – 5 يوليو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة ، حيث نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 77 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 44 زيارة، وأصدرت الإدارة 941 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 688 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4050 رسالة بنحو 215 ألف طن لعدد 1500 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 510 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدر البصل الطازج قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 15 ألف طن، تليه فاصوليا بأنواعها بإجمالي 13 ألف طن، ثم البطاطس بإجمالي 12 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 63 صنف بنحو 50 ألف طن.

ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 20 ألف طن، يليها عنب طازج وفراولة بإجمالي 15 ألف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 60 صنف بنحو 55 ألف طن.

ومثلت ( السودان واسبانيا وأمريكا والسعودية ) أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 186 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 650 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 595 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 510 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2260 رسالة بنحو 720 ألف طن لعدد 860 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 180 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا وزيوت متنوعة من 84 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أمريكا، أوكرانيا واندونيسيا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 750 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 420 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 300 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 45 منتج و10 شركات، كما فحصت الإدارة 673 منتج جديد، وأصدرت 21 شهادة بيع حر.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 49 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 38 شكوى وجاري فحص 11 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 256 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الدقهلية، القاهرة وأسوان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.