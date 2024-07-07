طقس شديد الحرارة خلال فترات الظهيرة على أغلب مناطق الجمهورية

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم مُشابه لنظيره بالأمس، إذ سجلت الحرارة 34 درجة مئوية، مشيرا إلى تكون السحب الخفيفة على مناطق متفرقة من شمال الجمهورية، كالسواحل الشمالية والوجه البحري والدلتا والقاهرة الكبرى خلال فترات النهار، يأتي ذلك علاوة على نشاط بعض نسمات الرياح الخفيفة التي لها دور كبير على تحسن الأجواء بالفترة بالماضية.

وأضاف «القياتي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى تسجل بين 35 إلى 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار، مع استمرار الطقس شديد الحرارة خلال فترات الظهيرة على أغلب مناطق الجمهورية، أما الطقس ليلا سيكون مائل للحراروة بسب ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الشعور بارتفاع الحرارة عن المعدلات المقاسة بمعدل يصل إلى 3 درجات مئوية.

وتابع، أن درجة 36 تعد مرتفعة في المطلق خاصة مع نسب الرطوبة العالية، ولكن تعتبر انخفاض نسبي مقارنة بالدرجات التي بدأنا نعتاد عليها وتشهدها مصر في فترات طويلة وكثيرة، موضحا أن نسب الرطوبة تختلف من محافظة لآخر حسب مدى قربها من سطح البحر المتوسط وسيطرة منخفض الهند الموسمي الذي يعتبر المصدر الرئيسي لجلب الرطوبة والحرارة لمصر، إذ تعتبر السواحل الشمالية الأعلى في نسب الرطوبة، إذ تصل إلى 90% ليلا، بينما تقل نسب الرطوبة بالاتجاه للمحافظات الداخلية، وتكون أقل نسب رطوبة على محافظات جنوب الصعيد.