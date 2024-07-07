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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان الجديد يعرب عن سعادته لتوليه مسئولية هذه المحافظة العريقة

محافظ أسوان الجديد
محافظ أسوان الجديد والسابق
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وصل الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجديد إلى مبنى ديوان عام المحافظة، صباح اليوم الأحد، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السابق حيث تم تنفيذ إجراءات التسليم والتسلم بين محافظ أسوان الجديد والسابق لمختلف الملفات التنموية والخدمية الخاصة بالمحافظة ، فضلاً عن الإطلاع على ما تم تنفيذه من المشروعات فى مختلف قطاعات العمل العام ، علاوة على معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، والتى تشهد ملحمة كبيرة وغير مسبوقة من الإنجازات المتتالية خلال الفترة الحالية داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسى .

وأعرب الدكتور إسماعيل كمال عن سعادته البالغة لتوليه مسئولية هذه المحافظة العريقة والتى يعكس أهلها صفات الشخصية المصرية الأصيلة بسماحتها وطيبتها وبشاشة الوجوه والقلوب العامرة بالحب والصدق والأمانة والإخلاص مع تفردهم بحسن إستقبال الزائرين والضيوف من مختلف أنحاء العالم .

بذل كافة الجهود لخدمة المواطن الأسوانى

وأكد على أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ستكون منهاج عمل لإستكمال مسيرة البناء والتنمية ، وبذل كافة الجهود لخدمة المواطن الأسوانى ، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة .

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اليمين الدستورية - الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجديد اجراءات التسليم والتسلم الملفات التنموية والخدمية أخبار محافظة أسوان