نور حازم: مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء هدفه نشر الوعي البيئي

تحدثت نور حازم، منسق مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء، عن انطلاق فاعليات الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء، قائلة إن المهرجان يهدف إلى نشر الوعي البيئي ويركز على موضوع التحول العادل فيما يتعلق بالبيئة، موضحة أن المهرجان يضم أفلاما من دول عدة غير مصر، كالجزائر والمغرب والعراق، كما يقوم بتسليط الضوء على الفئات المهمشة في المجتمع، والتي تتأثر بالتغير المناخي فضلا عن كيفية الأخذ بأيدي هذه الفئات إلى التحول العادل «أي التحول إلى الصناعات والأشغال الخضراء».

وأضافت «حازم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يتم اختيار الأفلام التي تشارك في المهرجان من خلال ثلاث معايير أساسية، وهم المعيار السينيمائي، والمسئول عنه أحمد نبيل مدير السينما وأيضاً المعيار الاجتماعي الذي يحدد مدى اجتماعية الفيلم والمسئولة عنه ياسمين حسين باحثة اجتماعية، والأخير هو البيئي، والمسئول عن تغطية القضايا البيئية بشكل موضوعي، وتسليط الضوء على تأثير تغير المناخ، فضلاى عن دقة المعلومات.

وأكدت منسق مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء، أنه ليس بالضرورة أن يقدم الفيلم حل للمشكلة المطروحة، لأنه بالفعل توجد أفلام تسلط الضوء على المشكلة وتلهم الناس في التفكير لحلها كما توجد أفلام تقدم حلولا بشكل مباشر.

وتتطلع، إلى انطلاق المهرجان كل عام في نفس التوقيت، علاوة على إنشاء تعاون مع مهرجانات أخرى مع توسيع الدول المشاركة مثل حوض البحر المتوسط، مضيفة أن تخصص المهرجان في السينما أكثر ما يميزه، فلا يوجد مهرجان مختص بملف البيئة فقط.

كما أوضحت، أنهم قبل انطلاق المهرجان قد أطلقوا فاعلية تسمى سينما خضراء من خلال عرض الأفلام التي تتم في مراكز ثقافية ولكن كانت معظم هذه الأفلام مترجمة، مضيفة أنه في الدورة الثانية سيتم التكامل بين الدورتين حتى يتم تحقيق أكبر عدد من مشاهدة الأفلام.