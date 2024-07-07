الأرصاد تتوقع عودة تدريجية لارتفاع الحرارة منتصف الأسبوع.. وتحذر المصيفين من ارتفاع الأمواج

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على نشاط بعض هبات ونسمات الرياح اليوم وغدا على فترات متفرقة من اليوم، والتي تقلل من الشعور بارتفاع نسب الرطوبة خاصة المناطق المفتوحة، ونشاط الرياح يصل إلى 50 كيلو متر/ الساعة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر أحيانا.

وحذر «القياتي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، المصيفين على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط أي شواطئ مطروح والإسكندرية، وبعض شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس بتوخي الحذر التام واتباع تعليمات المسؤولين عن الشواطئ في حالة رفع الرايات التحذيرية من هذا الأمر.

وتوقع، عودة تدريجية لارتفاع درجات الحرارة بدءا من منتصف هذا الأسبوع مرة أخرى على كل مناطق الجمهورية، وستكون ذروة هذا الارتفاع في نهاية الأسبوع الجاري، إذ ستصل الحرارة إلى حدود 40 درجة مئوية في الظل.



