رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة

أجرى المهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الادارية الجديدة، جولة موسعة لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة شملت طريق 1 بمنطقة الحي السكني الثالث R3، والمجاورتين الثامنة والسادسة، وذلك في أولى جولاته الميدانية عقب توليه مهام منصبه رئيساً لجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه المهندس أحمد محمد عبدالرازق، بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالصيانات بالمجاورات، موجهاً شركات الزراعة والنظافة والإنارة بضرورة التواجد وتكثيف العمل .

وشملت جولة رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، المرور على طريق التسعين مروراً بطريق 9 وطريق 11، مشدداً على الشركات القائمة بالأعمال بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في أسرع وقت.

وانتقل المهندس أحمد محمد عبدالرازق، للمرور على طريق 15/16 وطريق 4، كما تفقد طريق مسجد مصر، وكذا الطريق الخاص بمجلس النواب، وشدد على ضرورة العمل على إنهاء الصيانات اللازمة للطرق والجزر الجانبية والوسطى للزراعات.

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