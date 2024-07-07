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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نجوى كرم في ضيافة السفارة اللبنانية برومانيا

نجوى كرم في السفارة
نجوى كرم في السفارة اللبنانية برومانيا
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 استقبلت السيدة رنا مقدم سفيرة الجمهورية اللبنانية في رومانيا، الفنانة اللبنانية نجوى كرم في مقر السفارة بحضور ودعوة عدد كبير من السفراء والدبلوماسيين العرب والرومانيين من الدول مصر الأردن العراق المغرب وتونس، مثنيين على تميزها وحضورها التميز والمؤثر على الصعيدين العربي والعالمي في المحافل المتنوعة، خاصة وأنها قدمت الحفل الأول لها في رومانيا مؤخرا.


وتميز الحفل الجماهيري بحضور ضخم وكبير من الجاليات اللبنانية والعربية والرومانيين وصل أكثر من خمسة آلاف شخص في قاعة مسرح " Sala Palatului Buchares" وتميز بالتفاعل الكبير خلال فقرات الحفل وتنقلها بين أغنياتها.

 

يذكر أن نجوى كرم أعلنت مؤخرا زواجها من رجل الأعمال عمر الدهماني.

نجوي كرم ضيافة السفاره اللبنانية