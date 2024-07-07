مصدر حكومي: البرلمان سيدرس برنامج الحكومة خلال 10 أيام لمنحها الثقة

أفاد مصدر حكومي مطلع لفضائية إكسترا نيوز، بأن البرلمان سيدرس برنامج الحكومة الجديدة، خلال 10 أيام وفقًا للدستور لمنح الثقة.

ومن المقرر أن تحضر الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بكامل هيئتها، أمام البرلمان غدًا الإثنين؛ لإلقاء بيانها على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وكان قد كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.