تصدير 27 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1008 شاحنة و 1414 سيارة حيث شملت حركة الواردات 10000 طن بضائع، 470 شاحنة و 1392 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 38000 طن بضائع، 538 شاحنة و 22 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ALCUDIA EXPRESS بينما تغادر السفينة FUTER-ID وعلى متنها 27 الف طن فوسفات متجهة الى بلغاريا والسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امل، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS، كما تم تداول 4100 طن بضائع و419 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج، آور وآيلة.



واستقبل ميناء بورتوفيق السفينتين النوى اكسبريس ودرة جدة وعلى متنهم 1235 سيارة بوزن 2500 طن قادمتان من جدة، بينما استقبل ميناء الزيتيات السفينة COREL SITEREE وعلى متنها 2100 طن بروبلين قادمة من الامارات.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2306 راكب بموانيها.