تداول 48 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الراسية على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة، مع تداول 48,000 طن من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى 1,008 شاحنة و1,414 سيارة، وتشمل حركة الواردات 10,000 طن بضائع، و470 شاحنة، و1,392 سيارة، بينما تشمل حركة الصادرات 38,000 طن بضائع، و538 شاحنة، و22 سيارة.

وأضاف بيان المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا، يستعد اليوم لاستقبال السفينة "ALCUDIA EXPRESS" بينما تغادر السفينة "FUTER-ID" محملة بـ 27 ألف طن من الفوسفات متجهة إلى بلغاريا، إلى جانب مغادرة السفينتين "الحرية 2" و"بوسيدون اكسبريس".

موانئ البحر الأحمر: تداول 4,100 طن بضائع و419 شاحنة في ميناء نويبع

وبالأمس، استقبل الميناء ثلاث سفن وهي "أمل"، "الحرية 2"، و"بوسيدون اكسبريس"، بينما غادرت السفينة "ALCUDIA EXPRESS"، تم تداول 4,100 طن بضائع و419 شاحنة في ميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي "كوين نفرتيتي"، "بريدج"، "آور"، و"آيلة".

وأوضح بيان المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء بورتوفيق، يستعد لاستقبال السفينتين "النوى اكسبريس" و"درة جدة" محملتين بـ 1,235 سيارة بوزن 2,500 طن قادمتين من جدة، بينما استقبل ميناء الزيتيات السفينة "COREL SITEREE" محملة بـ 2,100 طن بروبلين قادمة من الإمارات.

وسجلت هيئة موانئ البحر الأحمر، وصول ومغادرة 2,306 ركاب عبر موانئها.