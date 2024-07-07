محمد إمام يوجه رساله لتركي آل شيخ بعد دعم فيلمه الجديد

وجه الفنان محمد إمام رسالة شكر إلى المستشار تركى آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد دعم الأخير لفيلم "شمس الزناتي" والذى يقوم ببطولته الفنان محمد إمام.

وعلق الفنان محمد إمام فى رساله عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام قائلاً "شكراً معالى المستشار تركى آل شيخ على دعمك وحماسك لفيلم شمس الزناتي، وإصرارك على صناعة أفلام بمواصفات عالمية".

https://www.instagram.com/reel/C9GUzVIo4Dc/?igsh=MXNjc3cxY3dmdmQ2eQ==

وتابع الفنان محمد إمام رسالته إلى الجمهور "إن شاء الله هتشوفوا فيلم متعملش ذيه قبل كده، انتظروا مفاجآت كبيرة".

من جانبه علق المستشار تركى آل شيخ على كواليس دعم فيلم شمس الزناتي، أنه يعشق فيلم الزعيم عادل إمام"شمس الزناتى"، لذلك طالب الإنتاج بوقف العمل والتدخل لدعم الفيلم لظهوره بما يستحق، وذلك نظراً لقيمة العمل ونجاحه بعدما قدمه الزعيم.

يشارك الفنان محمد إمام فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "اللعب مع العيال"، والذى حقق نجاحاً كبيراً بعد طرحه بدور العرض السينمائى.

تدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" حول مدرس يتم نقله إلى منطقة نائية فى الصحراء، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى تشويقى.

الفيلم بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، بيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم، تأليف وإخراج شريف عرفة.