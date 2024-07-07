رئيس جامعة أسيوط يهنئ الرئيس والشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

تقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيا المولى- عز وجل- أن يُعيدها على سيادته؛ بموفور الصحة، ودوام التوفيق.

كما هنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ الشعب المصري، والأمة الإسلامية، وأسرة جامعة أسيوط؛ بمناسبة العام الهجري الجديد، داعياً المولى- عز وجل- أن يجعل هذا العام؛ فاتحة خير على الجميع، وأن يكون عام بركة، ورخاء، وأمن، وأمان؛ في ربوع مصرنا الحبيب، سائلاً المولى- عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على شعب مصر العظيم، والأمة الإسلامية؛ بالتقدم، والرفعة، والازدهار.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي: إن الهجرة النبوية الشريفة كانت، ولا زالت حدثاً مُلهماً، وفارقاً في التاريخ الإسلامي، وسيرة رسولنا ﷺ، أثرت في حياة البشرية كلها، وكانت فرقاناً؛ فرق الله به بين الحق والباطل، والسبيل إلى وضع أسس الدولة الإسلامية التي خرج منها؛ الدعاة، والمجاهدون الذين نشروا نور الله في الأرض، وعلى أيديهم دخل الناس في دين الله تعالى أفواجاً، ورسخت الكثير، والكثير من الدروس، والعبر التي ينبغي استلهامها، والتوقف عندها، والأخذ من معينها، ومن هذه الدروس، والعبر: قوة الثقة بالله تعالى، وحسن التوكل عليه، والتخطيط الجيد، والأخذ بالأسباب، وقوة الإرادة، والعزيمة، وصدق العمل، والإخلاص في العطاء .. حفظ الله مصر .. ووفقنا؛ لتحقيق المزيد من التقدم، والتنمية.

