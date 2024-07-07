اليوم.. اجتماع للحكومة الإسرائيلية لبحث تمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن اجتماع للحكومة اليوم الأحد لبحث مقترح وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت بتمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي الى 3 سنوات، وذلك بسبب "الحاجة إلى القوى البشرية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وستجري الحكومة نقاشاً في مقترح المؤسسة الأمنية والعسكرية تمديد خدمة الاحتياط والخدمة الإلزامية في "الجيش" إلى 3 سنوات، حيث سيتلقى الوزراء عرضاً حول الموضوع، إلى جانب تغييرات أخرى في قانون الاحتياط قدّمها وزير الأمن، يوآف جالانت، ودفعت المؤسسة المؤسسة الأمنية والعسكرية بالمقترحين بسبب حاجة "الجيش" الإسرائيلي إلى قوة بشرية.

وكان جالانت قد طلب، في الـ21 من يونيو الماضي، من رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحديد موعد لعقد جلسة عاجلة لدراسة إمكان تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 3 سنوات، مؤكداً أنّ "الواقع الأمني الجديد يستلزم إيجاد وسائل لمواصلة المجهود الحربي".

ويعارض وزراء آخرون إقرار التمديد، في وقت تسنّ الحكومة قانوناً لإعفاء الحريديم من أداء الخدمة العسكرية.

يُذكر أنّ وسائل إعلام إسرائيلية كشفت سابقاً أنّ 3% فقط من المستوطنين الإسرائيليين يخدمون في الاحتياط منذ بداية الحرب، مشيرةً إلى انخفاض مستوى الالتحاق بالوحدات.

ورفض "الجيش" الإسرائيلي تفصيل معدّلات الالتحاق بالاحتياط متذرّعاً بـ"أمن المعلومات"، لكنه شدّد على أنّه "يدرك أن جنود الاحتياط منهكون".

وقبل 4 أشهر، أصدر "جيش" الاحتلال أوامر لآلاف الجنود الذين كان من المقرّر تسريحهم من الخدمة الإلزامية بالخدمة لمدة 4 أشهر أخرى، بحسب ما نقلته القناة الـ"12" الإسرائيلية.

و قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن قوات الاحتياط داخل الجيش الإسرائيلي لا تصلح لأنماط الحروب الطويلة، مؤكدًا ضرورة وقف الحرب بقطاع غزة وإتمام صفقة تبادل وإعادة المحتجزين.