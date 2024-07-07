رغم انخفاض درجات الحرارة.. تزايد الإحساس بالحر لارتفاع الرطوبة.. "الأرصاد": الصيف هذا العام مختلف عن الأعوام الماضية.. وطبيب يوجه نصيحة لكبار السن وأصحاب الأمراض

على الرغم من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأحد، إلا أنه ما زال هناك إحساس شديد بالحرارة نظرًا لارتفاع نسبة الرطوبة عن المعدل المعتاد مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة عن الأيام السابقة، على كافة أنحاء البلاد، متوقعة أن يسود اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ونوهت الهيئة، على المصطافين الانتباه وتوخى الحذر أثناء النزول البحر، بسبب اضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وسرعة الرياح من 30 لـ 50 كم في الساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف.

وتوقعت الهيئة، نشاط رياح معتدلة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، متوقعة أن درجات الحرارة على القاهرة اليوم تصل 36 درجة مئوية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم الأحد

وأوضحت الهيئة، أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وأما عن حالة البحر الأحمر، توقعت الهيئة بإن حركته معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

في سياق متصل، تقول الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وذلك بعد ذروة الموجة الحارة على كافة الأنحاء الأسبوع الماضي.

وأوضحت الدكتورة منار، أنه منذ يوم الجمعة الماضية هناك انخفاض جوي في طبقات الجو العليا مما سيعمل على تلطيف الأجواء خاصة في فترة الصباح، بالإضافة إلى وجود سحب خفيفة إلى متوسط تساعد على تحسن حالة الجو.

واستكملت، أنه هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة على كافة الأنحاء معدل درجتين إلى 3 درجات حتى يوم الإثنين المقبل، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 35 في الظل.

وأشارت، إلى أن اختلاف الكتل الهوائية على البحر والكتل الهوائية على اليابس يؤدي إلى وجود نشاط لحركة الرياح على المناطق الساحلية، منوهة إلى درجة الحرارة على المناطق الساحلية تسجل 32 درجة .

صيف حار

وكشفت، أن فصل الصيف للعام الحالي سنشهد ارتفاعا في معدلات قيم درجات الحرارة مقارنة بالأعوام الماضية، لافتة إلى أن وجود نسب الرطوبة في الجو تساعد على الإحساس بدرجات الحرارة، منوهة إلى أن حالة الطقس خلال فصل الصيف مشابهة لحالة الطقس التي شهدنا خلال يونيو الماضي.

نصائح للمواطنين خلال الطقس الحار

نصح الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، بضرورة شرب المياه والسوائل باستمرار خلال هذا الطقس الحار، وتقوية الجهاز المناعي بتناول الفواكه والأطعمة الغنية بالفيتامينات، مطالبًا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والصدرية بعدم الخروج من المنازل قدر المستطاع نظرًا للارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وعدم التعرض لأشعة الشمس.

وطالب «عبد الحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتناول الأدوية المقررة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بشكل منتظم، وخاصةً مرضى الربو والجهاز التنفسي والجيوب الأنفية.