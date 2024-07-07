الرقابة المالية تمد فترة سريان عرض شراء شركة إماراتية للاستحواذ على 24.5% من السويدي إليكتريك

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مدة فترة سريان عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة إليكترا انفسمنت هولدينج ريستريكتد ليمتد الإمارايتة للاستحواذ على 24.5% من أسهم رأسمال شركة السويدي إليكتريك.

وأوضحت الرقابة المالية، في بيان اليوم الأحد، أنه تقرر مد سريان العرض لمدة يوم واحد إضافي لينتهي غداً الاثنين 8 يوليو الجاري بدلاً من اليوم الأحد؛ لتصبح فترة سريان العرض 21 يوم عمل.

وكانت شركة السويدي إليكتريك، قالت إن تقرير المستشار المالي المستقل انتهى إلى أن القيمة العادلة للسهم 52.38 جنيه للسهم.

وأوضحت أن سعر العرض المقدم من شركة إلكترا الإماراتية والبالغ 1.05 دولار "والمقيم على سعر بيع البنك المركزي المصري في 26 يونيو الجاري" يزيد بنسبة 29.26% على متوسط سعر السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، وذلك من خلال جلسة تداول 26 مارس الماضي حتى 26 يونيو الجاري.

كما أن سعر العرض يزيد بنسبة 38.85% على متوسط سعر السهم خلال الستة أشهر السابقة وذلك من جلسة التداول 26 ديسمبر 2023 حتى 26 يونيو الجاري.

ويتضمن العرض المقدم من شركة الكترا انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد ELECTRA INVESTMENT HOLDING RSC LTD، شراء حتى عدد 531.84 مليون سهم بنسبة أقلية تمثل 24.5% من الأسهم المصدرة لشركة السويدي إلكتريك بقيمة 1.05 دولار.

وأكدت الشركة أن العرض ليس له أي تأثير على العاملين بالشركة، وأنها ماضية في كافة خططتها المستقبلية دون وجود تأثير للعرض على ذلك؛ نظراً لتمتعها بهيكل إداري قوي وموقف مالي صلب.

وعن نتائج العرض فيما يخص استمرارية القيد لأسهم الشركة بالبورصة المصرية من عدمه، قالت إنه سيتم دراسة الأمر في ضوء ما تسفر عنه نتيجة الاستحواذ.

يشار إلى أن السويدي إلكتريك حققت أرباحاً بلغت 11.137 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 5.754 مليار جنيه خلال 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام إلى 152.186 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 92.167 مليار جنيه في 2022.

وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 2.350 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.551 مليار جنيه في العام السابق له.