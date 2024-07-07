ads
الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حـزب الله: استهداف التجهيزات التجسسية لجيس الاحتلال في موقع الراهب

حزب الله
حزب الله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن حـزب الله اللبناني، عن استهدافه التجهيزات التجسسية لجيش الاحتلال في موقع الراهب وحققنا إصابات مباشرة، وذلك وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد.

وذكر حزب الله في بيان انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (8:45) من صباح يوم الأحد 07-07-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها”.‏

في المقابل، سجل صباح اليوم قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف يارون ومارون الراس جنوبي لبنان.

حزب الله اللبناني التجهيزات التجسسية جيش الاحتلال موقع الراهب