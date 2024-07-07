حـزب الله: استهداف التجهيزات التجسسية لجيس الاحتلال في موقع الراهب

أعلن حـزب الله اللبناني، عن استهدافه التجهيزات التجسسية لجيش الاحتلال في موقع الراهب وحققنا إصابات مباشرة، وذلك وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد.

وذكر حزب الله في بيان انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (8:45) من صباح يوم الأحد 07-07-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها”.‏

في المقابل، سجل صباح اليوم قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف يارون ومارون الراس جنوبي لبنان.