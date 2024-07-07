صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا في مستهل تعاملات اليوم الأحد - أولي جلسات الاسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 28,501.37 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.44%، وصولا إلى مستوى 2,781.21 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 6,262.75 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 9,114.47 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.97%، مسجلا 12,375.36 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.71%، ليصل إلى مستوى 34,972.74 نقطة، كما صعد مؤشر EGX ESG بنسبة 0.76% وصولا لمستوى 5,739.77 نقطة.