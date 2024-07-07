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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثلاثاء .. مكتبة القاهرة الكبرى تناقش العدالة الثقافية لذوى الهمم

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 تشهد مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك برئاسة يحيى رياض مدير  المكتبة ندوة تحت عنوان "العدالة الثقافية" لذوى الهمم وفقرات فنية متنوعه بالتعاون مع فريق طموح للكنوز البشرية بقيادة الكاتب عبد الرحمن مؤمن  وذلك يوم الثلاثاء  9 يوليو الجارى  فى العاشرة صباحا.
تستضيف الندوة  طارق أبو الوفا الحاصل على دكتوراة في التاريخ الإسلامي، المستشار الثقافي للفريق "من متحدي الإعاقة البصرية"، د كتوردياب فتحي دياب رئيس كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر وهو المستشار الثقافي للفريق "من متحدي الإعاقة الحركية"، سيد محمد المهدي استشاري وحدة تكنولوجيا المساعدة لذوي الاحتياجات السمعية والبصرية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وهو من الأعضاء المؤسسين بالفريق وأول كفيف في مصر يدرب الصم والبكم علي الحاسب الالي، د كتور عبدالمجيد طاحون مدير الرعاية الصحية بمجموعات شركات فاركوا للأدوية وهو مسؤول العلاقات العامة بالفريق  وهو من ذوي الهمم البصرية.

  وتشارك أيضا الإعلامية شهد عبدالرحيم الحبشي خريجة اصول الدين وهي من ذوي الهمم البصري يتخلل الندوة  فقرات فنية وتقديم مواهب ونماذج إيجابية من ذوي الهمم من مختلف الأعمار ومجالات متنوعة، كما يشاركهم بفقرة فنية فرقة آل صادق للانشاد الديني

مكتبة القاهرة الكبرى لعدالة الثقافية التاريخ الإسلامي ذوي الهمم