متظاهرون يغلقون شارع أيالون الرئيسي في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بقيام متظاهرون يغلق شارع أيالون الرئيسي في تل أبيب مطالبين بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين وإقالة نتنياهو، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم، أن هناك ضرورة لوقف الحرب بقطاع غزةن وإتمام صفقه تبادل وإعادة المحتجزين.

وشارك يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، أمس السبت، في مظاهرة تل أبيب المطالبة بإبرام صفقة تبادل للمحتجزين مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأكد "لابيد"، أنه يجب إبرام صفقة الآن ومن تخلى عن المحتجزين قبل 9 أشهر يجب أن يعيدهم، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وخرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع، لإحياء ذكرى مرور 9 أشهر بشكل رمزي على هجوم 7 أكتوبر الماضي، ونُظّمت مسيرات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، من الجليل إلى النقب.