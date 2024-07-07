أكرم توفيق يعود لقيادة خط وسط الأهلي أمام الطلائع

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إعادة أكرم توفيق لقيادة خط وسط الفريق أمام طلائع الجيش غد الإثنين.

وغاب اللاعب عن مباراة الداخلية الأخيرة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن صفقة يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي لم تنته بعد والمفاوضات مستمرة مع اللاعب ووكيله من أجل الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالصفقة التي طلبها مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدعيم الجبهة اليسرى بعد إصابة علي معلول في وتر أكيلس.

ويدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إعادة عمر كمال عبد الواحد إلى التشكيل الأساسي أمام طلائع الجيش غد الإثنين في إطار سياسة التدوير بين اللاعبين لمواجهة شبح ضغط المباريات.

كما أوصت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بإعارة محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق وعدم بيعه في نهاية الموسم الحالي باعتباره خامة جيدة يمكن الاستفادة منها مستقبلا.

وعاد كريستو للمشاركة مع الأهلي أمام الداخلية أمس الأول في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري.

ويعود محمود كهربا لاعب الأهلي للتواجد في تدريبات الأهلي الجماعية اليوم الأحد بعد انتهاء عقوبة اللاعب علي خلفية أزمة رفضه المشاركة في مران المستبعدين من مباراة فاركو حيث أكد كولر انتظام كهربا في التدريبات الجماعية اليوم الأحد بعد انتهاء فترة عقابه بالمران منفردا.

كما قال مصدر داخل الأهلي أن بيرسي تاو لاعب الفريق لن يكون جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة طلائع الجيش غد الإثنين بسبب استكمال اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية حيث يعاني اللاعب من شد من الدرجة الثانية.