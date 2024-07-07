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الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"لابيد" يؤكد ضرورة وقف الحرب بغزة وإتمام صفقة تبادل وإعادة المحتجزين

زعيم المعارضة الإسرائيلية
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
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أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد،على ضرورة وقف الحرب بقطاع غزة وإتمام صفقة تبادل وإعادة المحتجزين، وذلك وفقا لنبأ بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وشارك يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، أمس السبت، في مظاهرة تل أبيب المطالبة بإبرام صفقة تبادل للمحتجزين مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأكد "لابيد"، أنه يجب إبرام صفقة الآن ومن تخلى عن المحتجزين قبل 9 أشهر يجب أن يعيدهم، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وخرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع، اليوم، لإحياء ذكرى مرور 9 أشهر بشكل رمزي على هجوم 7 أكتوبر الماضي، ونُظّمت مسيرات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، من الجليل إلى النقب.

وجرت المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان بتل أبيب، واجتذبت عشرات الآلاف من الأشخاص، ونُظّمت مسيرات كبيرة أخرى في القدس وحيفا وقيسارية، أمام مقر الإقامة الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلنت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، عن زيادة الضغط على الحكومة خلال الأسبوع الجاري، مع سلسلة من الأحداث المقرر أن تبدأ غدًا الأحد، وهي تنظيم مظاهرة أمام منزل أرنون بار دافيد، رئيس نقابة الهستدروت، للمطالبة بمشاركة المنظمة في الأعمال الاحتجاجية.

ودعوا إلى قبول شروط "حماس" للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وقف الحرب صفقة تبادل إعادة المحتجزين قطاع غزة