كهربا ينتظم اليوم فى التدريبات الجماعية للأهلي

ينتظم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية اليوم الأحد بعد انتهاء أزمته مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وعقد مارسيل كولر جلسة مع لاعبه محمود عبد المنعم كهربا قبل انتظامه في التدريبات الجماعية اليوم، أخطره خلالها بضرورة الالتزام فى التدريبات الفترة المقبلة حتى يضمن استعادة موقعه فى التشكيل الأساسى للأهلي.

ولم يستكمل كهربا مران الغائبين عن مواجهة فاركو الأخيرة بداعي الإجهاد، ما أغضب كولر الذي قرر استبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية، واستبعاده أيضًا من قائمة مواجهة طلائع الجيش، مساء الاثنين الماضي، بالمباراة المؤجلة من الجولة 13 بالدوري المصري، وأخيرًا من مباراة الخميس أمام الداخلية، قبل أن يعلن في المؤتمر الصحفي عودة اللاعب للتدريبات الجماعية اليوم الأحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء غد، الاثنين، بإستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.