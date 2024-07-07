الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

يختتم فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، بإستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم بإستاد مختار التتش، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً بأحد الفنادق.

ويستعيد الأهلي جهود الثنائي أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر في قائمة مباراة الطلائع بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب الثنائي عن مواجهة الداخلية الأخيرة بعد الحصول على الإنذار الثالث في لقاء الطلائع.

مباراة الأهلي والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقي.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.