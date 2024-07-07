وزير الري يتابع الموقف المائى في أسوان

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الموقف المائي بمحافظة أسوان، خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية للإطمئنان على حالة الرى، وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع والتنسيق مع روابط مستخدمى المياه ، وإجراءات التحول للرى الحديث فى زمام ترعة وادى النقرة وفروعها .

شدد الوزير خلال الاجتماع، على متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع الواقعة بزمام المحافظة بشكل عام وترعة وادي النقرة بشكل خاص، لاستيفاء درجات المناسيب المطلوبة والكافية للإحتياجات المائية بالمحافظة، واتخاذ ما يلزم لضمان إنتظام المناوبات بين المزارعين .

ووجه بالتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان بشأن تشغيل محطات النقرة، ومتابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة «توقيتات وساعات التشغيل» .

وكلف «سويلم»، رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان، بالتنسيق مع منتفعي ترعة وادي النقرة وتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين .