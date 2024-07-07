دراسة: اتباع نظام غذائي صحي يخفض من خطر الإصابة بالسرطان

أظهرت الأبحاث أن ما يأكله الطفل يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياته في المستقبل وأن اتباع نظام غذائي صحي في بداية الحياة يمكن أن يعني انخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر المرتبط بالعمر وفقا لما نشرته مجلة ديلي ميرور.

وجد فريق من الباحثين أن تتبع النظام الغذائي يؤثر على صحة الأطفال وحمايتهم من الأمراض المستقبلية خاصة مع ارتفاع مستويات السمنة وكذلك السعال ونزلات البرد.

وحلل الباحثون بيانات 3059 شخصا بالغا في المملكة المتحدة، تم تسجيلهم كأطفال في دراسة تسمى المسح الوطني للصحة والتنمية. وقدم أعضاء المجموعة، التي تسمى مجموعة المواليد البريطانية عام 1946، بيانات عن المدخول الغذائي والنتائج المعرفية وعوامل أخرى عبر الاستبيانات والاختبارات على مدار 75 عاما تقريبا.

ووجدوا أن جودة النظام الغذائي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاتجاهات العامة أو القدرة المعرفية والإدراكية .

وقالت الدكتورة كيلي كارا، المختصة في علوم التغذية بجامعة Tufts: انها تدعم هذه النتائج الأولية وإرشادات الصحة العامة الحالية التي تقول إنه من المهم إنشاء أنماط غذائية صحية في وقت مبكر من الحياة من أجل دعم والحفاظ على الصحة طوال العمر.

وإن اتباع نظام غذائي صحي غني بالأطعمة النباتية، التي تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والدهون الأحادية وغير المشبعة، يمكن أن يدعم صحة الدماغ عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ.

وأن الأنماط الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من مجموعات الأغذية النباتية الكاملة بما في ذلك الخضار الورقية والفاصوليا والفواكه الكاملة والحبوب الكاملة للتمتع بصحة أفضل .