مظاهرة في برشلونة ضد السياحة الجماعية

تظاهر آلاف الأشخاص في برشلونة ضد السياحة المفرطة، حسبما أوردت "إذاعة فرنسا الدولية".

فتحت شعار " كفى! دعونا نضع حدودا للسياحة"، خرج نحو 2800 متظاهر، وفقا للشرطة، في مسيرة للمطالبة بتغيير النموذج الاقتصادي للمدينة، الأكثر زيارة في البلاد.

ويدين منتقدو السياحة المفرطة بشكل رئيسي تأثيرها على أسعار المساكن - حيث ارتفعت الإيجارات بنسبة 68٪ على مدى العقد الماضي، وفقا لمجلس مدينة برشلونة - ولكن أيضا عواقبها الضارة على الشركات المحلية، والبيئة وظروف عمل الموظفين المحليين.

واستقبلت برشلونة أكثر من 12 مليون سائح العام الماضي، بحسب مجلس المدينة.. ولتسهيل حصول السكان على السكن، أعلن مجلس المدينة مؤخرا عن رغبته في وضع حد لتأجير الشقق السياحية بحلول عام 2029.

واستقبلت إسبانيا، ثاني أكبر وجهة سياحية في العالم بعد فرنسا، رقما قياسيا بلغ 85.1 مليون زائر أجنبي العام الماضي.

وكانت المنطقة الأكثر زيارة هي كتالونيا مع 18 مليون زائر، تليها جزر البليار (14.4 مليون) وجزر الكناري (13.9 مليون).

وتمثل السياحة في إسبانيا 12.8% من اجمالي الناتج الداخلي وتمثل 12.6 % من الوظائف.