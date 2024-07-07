رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية، لمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة؛ لمتابعة أخر المستجدات، وسير الأعمال، ومعاينة الأراضي التي تم استردادها لصالح المركز، والتي وصلت إلى ٢٤٠ فداناً، إضافة إلى ما سيتم استرداده خلال الفترة القادمة، ووضع الخُطط المستقبلية لمُضاعفة زراعات المركز، والإنتاج الحيواني، من خلال التوسع بالمساحات المزروعة بالأراضي التي تم استردادها، والوصول إلى هدف الجامعة الاسمى نحو " جامعة مُنتجة" وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمجتمع الجامعة، وكذا المجتمع الخارجي.

شملت الجولة ، تفقد لأماكن حفر الآبار، ونقاط تمركز الكهرباء ومعاينة الأراضي التى تم استردادها، ومعاينة خط المياه الصالحه للحيوانات والطيور، بالإضافة إلى متابعة المحاصيل الصيفية المزروعة، والأعلاف لخدمة قطاع إنتاج الحيوانات.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية، الدكتور ابو هشيمه السيد، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور محمود عبد الهادي، مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة، والدكتور حمدان إبراهيم، عميد كلية الزراعة، والدكتور حسن فؤاد، المُشرف على قطاع المحاصيل، والدكتور امير فتح الباب، رئيس قطاع الشبكات والرى، والدكتور باسم عبد الحكيم، أمين عام الجامعة، أعضاء مجلس الإدارة، والمشرفين بالمركز.

أكد رئيس الجامعة، أن جامعة المنيا تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، لجميع مُنتسبيها من أعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والطلاب، وذلك في إطار مشروعها الذي اطلقته نحو " جامعة مُنتجة " لتوفير مختلف المواد الغذائية التي ينتجها ويُتيحها المركز، والتي ستتضاعف إنتاجها بعد استرداد أراضي شوشة، وتوفير العديد من منتجات اللحوم، والخضروات، والفواكه، ومُنتجات الألبان، بأعلى جودة، من خلال منافذ ثابتة داخل الجامعة، موجهاً سيادته خلال الجولة، إلى تشغيل عنبر الدواجن الموجود بالمركز.

أشار الدكتور عصام فرحات، إلى حرص الجامعة على أداء دورها تجاه مُنتسبيها، ومُشاركتها في رفع العبء عن كاهلهم، والمُساهمة في توفير الخدمات لهم، استكمالًا لما تُقدمه من خدمات متعددة على كافة المستويات.

كما قدم رئيس الجامعة شكره لجميع القائمين على إدارة مركز التجارب والبحوث الزراعية، وجميع العاملين به؛ لمجهوداتهم، ودورهم الكبير في زيادة إنتاجية مزارع الجامعة من المحاصيل المختلفة.