أوكرانيا: عدد قتلى الجيش الروسي يصل إلى 550 ألفا و990 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 550 ألفا و990 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1150 جنديًا ما بين قتيل وجريح.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و155 دبابة و15 ألفا و645 من المركبات المدرعة و14 ألفا و937 من النظم المدفعية و1115 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و879 من أنظمة الدفاع الجوي و2352 من صواريخ كروز و360 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2495 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و20 ألفا و103 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و862 طائرة بدون طيار".