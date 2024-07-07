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الأحد 07 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرطوبة تصل لـ 90٪.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 36 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يشهد اليوم الاحد ، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب  نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و  جنوب سيناء وجنوب البلاد  وحار علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا  وفي الصباح الباكر  علي اغلب الانحاء ومعتدل  الحرارة رطب على السواحل الشمالية. 

نشاط رياح

كما يشهد  اليوم الاحد ، رياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء  على فترات متقطعة. 

واوضحت الارصاد ان نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجة البحري  تتراوح بين 80 الي 90 % للعظمي ومن 35:50% للصغري.

واضطراب الملاحة البحرية علي شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 30:50 كم /س وارتفاع الامواج  من 1.5: 2.5

 درجات الحرارة  

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36  للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39  للعظمى والصغرى 29  وعلى شمال  الصعيد 37 للعظمي  والصغرى 23 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمي والصغري 28 درجة .

 

اليوم حالة الطقس الارصاد