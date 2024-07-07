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الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 7 يوليو 2024

الذهب
الذهب
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استقرت اسعار الذهب اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد ، 7 يوليو 2024 وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة .
وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة مصر وبدون مصنعية خلال تعاملات الصباحية، وجاءت علي النحو التالي:
سجل سعر الذهب عيار 24 : 3,691 جنيه للشراء، و3,669 جنيه للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 22 : 3,384 جنيه للشراء، و3,363 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3,230 جنيه للشراء، و3,145 جنيه للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 18 : 2,769 جنيه للشراء، و2,751 جنيه للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 14 : 2,153 جنيه للشراء، و2,140 جنيه للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 12 : 1,846 للشراء، و1,834 جنيه للبيع.
سجل سعر الجنيه الذهب : 25,840 جنيه للشراء، و25,680 جنيه للبيع.
سجل سعر الأونصة : 114,803 جنيه للشراء، و114,093 جنيه للبيع.
وسجل سعر كيلو الذهب : 3,691,429 جنيه للشراء، و3,668,571 جنيه للبيع.

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