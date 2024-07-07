ads
الأحد 07 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 7 يوليو 2024

الدولار
الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 7 يوليو 2024، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47.96 جنيه للشراء و 48.06 جنيه للبيع. 

كما سجل سعر الدولار في بنكي (مصر، والأهلي المصري) نحو 47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع. 

كما بلغ سعر الدولار نحو 47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع، في بنوك (التجاري الدولي - CIB، والقاهرة، والإسكندرية، والمصرف العربي الدولي، والبركة، وفيصل الاسلامي، والعربي الأفريقي الدولي). 

وسجل أعلي سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع. 

بينما سجل أقل سعر للدولار في بنكي (الأهلي الكويتي، والعقاري المصري العربي) نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع. 

وسجل الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار فى بنكي(التنمية الصناعية، وميد بنك) نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع. 

كما سجل سعر الدولار نحو 47.95 جنيه للشراء  و48.05 جنيه للبيع في بنوك (المصرف المتحد، وقناة السويس، والاستثمار العربي). 

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.97 جنيه للشراء و 48.07 جنيه للبيع في بنوك (HSBC، وكريدي أجريكول، والمصري الخليجي) .

وسجل سعر الدولار نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في بنك سايب.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48 جنيه للشراء و 48.1 جنيه للبيع في البنك الأهلي المتحد.

اسعار الدولار الدولار اليوم