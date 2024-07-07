أسعار الدولار اليوم الأحد 7 يوليو 2024

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 7 يوليو 2024، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47.96 جنيه للشراء و 48.06 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنكي (مصر، والأهلي المصري) نحو 47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار نحو 47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع، في بنوك (التجاري الدولي - CIB، والقاهرة، والإسكندرية، والمصرف العربي الدولي، والبركة، وفيصل الاسلامي، والعربي الأفريقي الدولي).

وسجل أعلي سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع.

بينما سجل أقل سعر للدولار في بنكي (الأهلي الكويتي، والعقاري المصري العربي) نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنكي(التنمية الصناعية، وميد بنك) نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار نحو 47.95 جنيه للشراء و48.05 جنيه للبيع في بنوك (المصرف المتحد، وقناة السويس، والاستثمار العربي).

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.97 جنيه للشراء و 48.07 جنيه للبيع في بنوك (HSBC، وكريدي أجريكول، والمصري الخليجي) .

وسجل سعر الدولار نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في بنك سايب.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48 جنيه للشراء و 48.1 جنيه للبيع في البنك الأهلي المتحد.