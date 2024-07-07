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الأحد 07 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| مواعيد مباريات نصف النهائي بعد اكتمال المربع الذهبي

كوبا أمريكا 2024
كوبا أمريكا 2024
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تحددت مواعيد مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، بعد اكتمال المربع الذهبي للبطولة، اليوم الأحد، بتأهل منتخب أوروجواي على حساب البرازيل.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

واقتربت النسخة الـ48 من بطولة كوبا أمريكا من النهاية، حيث وصلت إلى المحطة قبل الأخيرة من حسم اللقب القاري، الذي يصارع عليه 4 منتخبات في الوقت الحالي.

المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كوبا أمريكا 2024

منتخب الأرجنتين كان أول المتأهلين لنصف النهائي، بعدما أقصى الإكوادور من دور الثمانية بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

كما تخطى منتخب كندا، فنزويلا في ربع النهائي بركلات الترجيح أيضًا، بعد نهاية اللقاء بنفس النتيجة المذكورة أعلاه.

بينما اكتسح منتخب كولومبيا، بنما بخماسية نظيفة، ليصبح ثالث المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

فيما عبر منتخب أوروجواي إلى قبل النهائي، في ليلة فوزه على البرازيل بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

مواجهات نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

وأسفرت قرعة نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، عن موقعة نارية بين أوروجواي ضد كولومبيا، والأخرى مكررة لرفاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، حيث أوقعت القرعة، الأرجنتين ضد كندا، بعدما كانا المنتخبان بمجموعة واحدة في دور المجموعات.

ويلتقي الفائزان من المباراتين في النهائي يوم 15 يوليو على ملعب هارد روك، على أن يلتقي المنتخبان الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب بنك أوف أمريكا يوم 14 يوليو الجاري.

مواعيد مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

وحدد اتحاد الكونميبول، مواعيد مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، لتقام يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 يوليو الجاري.

موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا

وتحدد موعد مباراة الأرجنتين ضد كندا في نصف النهائي الأول، في الثالثة فجر يوم الأربعاء، حيث يحتضنها ملعب ماتلايف ستاديوم.

موعد مباراة أوروجواي ضد كولومبيا

وتقرر أن يكون موعد مباراة أوروجواي ضد كولومبيا في نصف النهائي الثاني، في الثالثة فجر يوم الخميس، ليلتقى المنتخبان على ملعب بنك أوف أمريكا.

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