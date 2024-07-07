قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا من بلدة سلواد شرق رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة سلواد شرق رام الله، واعتقلت ما لا يقل عن 16 فلسطينيًا. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة في البلدة، استهدفت العديد من منازل المواطنين. خلال هذه العمليات، قامت القوات بتخريب وتحطيم محتويات المنازل، واحتجاز السكان في العراء وإجراء تحقيقات ميدانية معهم، والاعتداء على بعضهم بالضرب، وتحطيم زجاج عدد من السيارات.

وفقًا للمصادر، تم اعتقال 16 شابًا وهم: سائد داهس، يوسف الغول، لطفي خروفة، علاء الخراز، سيف عزات، رامي الصالحي، عدي عمر، معتز أبو العز، محمد أبو العز، حسن تيسير، تامر مرشد، موسى مرشد، فراس فردة، محمد عاهد، عمر عبد الغني، ومحمد حسن مفرح.