كوبا أمريكا 2024| ركلات الترجيح تبتسم لمنتخب أوروجواي على حساب البرازيل

نجح منتخب أوروجواي في الفوز على البرازيل بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، في لقاء أقيم بينهما اليوم الأحد على ملعب أليجانت، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

سادت التدخلات العنيفة، أغلب دقائق الشوط الأول من المباراة، ما أدى إلى توقف اللعب في أكثر من مرة، ودخول لاعبي المنتخبين في مشاجرات بالأيدي.

وشهد شوط المباراة الأول حذرًا دفاعيًا من المنتخبين، ولم يظهران بقوتهما الهجومية، لتنتهي أول 45 دقيقة من المواجهة النارية بلا أهداف.

كما شهد الشوط الأول، تغييرًا اضطراريًا في صفوف منتخب أوروجواي في الدقيقة 33، حيث دفع المدرب مارسيلو بيلسا بالمدافع خوسيه خيمينيز بدلًا من رونالد أراوخو المصاب.

مباراة أوروجواي ضد البرازيل

وفي الشوط الثاني، انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، في ظل محاولات هجومية على استحياء من الطرفين.

وأشهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه ناهيتان نانديز لاعب منتخب أوروجواي في الدقيقة 74، بعد تدخله العنيف على لاعب منتخب البرازيل رودريجو جوس، ليعود قاضي المباراة إلى تقنية الفيديو، معلنًا أن رجال رجال بيلسا سيكملون المواجهة الصعبة بنقص عددي.

وبعد حالة الطرد، استحوذ منتخب البرازيل على الكرة بشكل نسبي، لكن دون جدوى أمام دفاع منتخب أوروجواي.

واستمر التعادل السلبي حتى نهاية الوقت الأصلي من اللقاء، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وفي ركلات الترجيح، أهدر إيدير ميليتاو ودوجلاس لويز لمنتخب البرازيل، بينما سجل للسيليساو أندرياس بيريرا وجابرييل مارتينيلي.

ونفذ فيديريكو فالفيردي ورودريجو بينتانكور وأراسكايتا ومانويل أوجارتي ركلات منتخب أوروجواي بنجاح، بالرغم أن خوسيه خيمينيز أهدر الركلة قبل الأخيرة.

وبذلك، تأهل منتخب أوروجواي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024 على حساب البرازيل.

ويواجه منتخب أوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، كولومبيا الذي اكتسح بنما بخماسية نظيفة في دور الثمانية.