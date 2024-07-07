كوبا أمريكا 2024| ركلات الترجيح تحسم مباراة البرازيل ضد أوروجواي

تحسم ركلات الترجيح، مباراة البرازيل ضد أوروجواي، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في لقاء يقام بينهما حاليًا على ملعب أليجانت، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

سادت التدخلات العنيفة، أغلب دقائق الشوط الأول من المباراة، ما أدى إلى توقف اللعب في أكثر من مرة، ودخول لاعبي المنتخبين في مشاجرات بالأيدي.

مباراة البرازيل ضد أوروجواي

وشهد شوط المباراة الأول حذرًا دفاعيًا من المنتخبين، ولم يظهران بقوتهما الهجومية، لتنتهي أول 45 دقيقة من المواجهة النارية بلا أهداف.

كما شهد الشوط الأول، تغييرًا اضطراريًا في صفوف منتخب أوروجواي في الدقيقة 33، حيث دفع المدرب مارسيلو بيلسا بالمدافع خوسيه خيمينيز بدلًا من رونالد أراوخو المصاب.

وفي الشوط الثاني، انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، في ظل محاولات هجومية على استحياء من الطرفين.

وأشهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه ناهيتان نانديز لاعب منتخب أوروجواي في الدقيقة 74، بعد تدخله العنيف على لاعب منتخب البرازيل، ليعود قاضي المباراة إلى تقنية الفيديو، معلنًا أن رجال رجال بيلسا سيكملون المواجهة الصعبة بنقص عددي.

وبعد حالة الطرد، استحوذ منتخب البرازيل على الكرة بشكل نسبي، لكن دون جدوى أمام دفاع منتخب أوروجواي.

واستمر التعادل السلبي حتى نهاية الوقت الأصلي من اللقاء، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

تأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، وصيفًا بالمجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، خلف كولومبيا صاحب الـ7 نقاط.

أما منتخب أوروجواي، بلغ دور الثمانية متصدرًا للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، حيث فاز في مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.